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米１０年債利回り４．２１４％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:47）（日本時間21:47）（%） 米2年債 3.710（+0.036） 米10年債4.214（+0.016） 米30年債4.849（+0.009） ドイツ2.924（+0.018） 英国4.715（+0.021） カナダ3.396（+0.011） 豪州4.897（-0.042） 日本2.211（-0.055） ※米債以外は10年物