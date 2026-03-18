＊カナダ中銀政策金利 22:45 予想2.25％前回2.25％ このあと日本時間２２時４５分にカナダ中銀が金融政策委員会の結果を公表する。市場では、政策金利を現行の２．２５％に据え置くことが確実視されている。 注目は声明になるが、各国では、イラン情勢とそれに伴うエネルギー価格上昇が利上げ観測を強めている。しかし、エネルギー主導のインフレでカナダ中銀が政策判断を大きく変えることはないとも