「ＡｖｅｘＭｕｓｉｃＧｒｏｕｐＬＬＣ」（本社：ロサンゼルス、ＣＥＯ：ＢｒａｎｄｏｎＳｉｌｖｅｒｓｔｅｉｎ、以下ＡＭＧＬ）は１８日、世界的アーティストのブルーノ・マーズとのグローバル音楽出版パートナーシップを開始することを発表した。ＡＭＧＬとは、エイベックスが掲げる「ａｖｅｘｖｉｓｉｏｎ２０２７」におけるグローバル戦略の中核拠点。グローバル市場におけるクリエイティブ、ビジネス、カルチ