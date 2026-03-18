◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京・芝１２００メートル、）１週前追い切り＝３月１８日、美浦トレセン昨年のスプリンターズＳを制したウインカーネリアン（牡９歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父スクリーンヒーロー）は、Ｗコースでサトノラポール（４歳１勝クラス）との併せ馬で６ハロン８２秒７―１１秒３をマークして２馬身ほど先着した。３週前、２週前に続いて騎乗して感触を確かめた三浦皇成騎手は「海外遠征明け