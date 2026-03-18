◆オープン戦オリックス３―２広島（１８日・京セラドーム大阪）広島・新井貴浩監督が痛恨のサインミスに苦言を呈した。１点ビハインドの７回無死一、二塁の場面で打席は石原。当初はバントの構えをしていたが、カウント１―１の３球目からヒッティングに切り替え、二ゴロ併殺打に倒れた。後続も倒れ、絶好の得点機を逃した。当該場面について報道陣から問われた指揮官は「サインミスをする選手は使えない」と強い口調で言い