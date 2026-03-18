甘じょっぱくておいしい「じゃがいもおやつ」 甘さとしょっぱさをかけ合わせた「甘じょっぱい」おやつに目がないという方もいらっしゃるかも。今日は甘じょっぱくておいしい「じゃがいも」を使ったおやつをご紹介します。 ほくほくじゃがいもマフィンドーナツも作れる ※ 記事のメイン写真はこちらのレシピをイメージして選定させていただきました 子供も喜ぶお団子米粉と合わせてクラッカーにじゃがいもでスイートポテト少な