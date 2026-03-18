宮崎・小林市出身の歌手・ＮＯＢＵが、１５日に６９歳で亡くなった元大関・若嶋津の日高六男さんファミリーとのショットを公開した。ＮＯＢＵは１８日、自身のインスタグラムを更新。「若嶋津さんご冥福をお祈り致します。僕の事を、いつもいつも気にかけて下さる若嶋津さん、高田みづえさん日高家の皆さまに大変にお世話になっております」と記し、若嶋津さん、妻で元歌手の高田みづえさん、長女でタレントのアイリらとの