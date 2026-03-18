女優かたせ梨乃（68）が、17日深夜放送のテレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）に出演し、レギュラー出演している「あさこ・梨乃の5万円旅」に対する不満を口にした。お笑いタレントいとうあさこや、ゲストとともに、予算5万円（現在は5万5000円）で節約しながら、1泊2日の国内旅行をする旅ロケ番組。19年5月にスタートし、21日に放送される23回目の旅は、山口県の錦帯橋から広島県の竹原