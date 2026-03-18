プロ野球・DeNAは18日、侍ジャパンの一員としてワールドベースボールクラシック(WBC)に出場していた牧秀悟選手が、20日のオープン戦からチームに合流することを発表しました。DeNAによると牧選手は19日(木)に自主練習を行い、20日(金)に一軍合流し、ベルーナドームでの西武とのオープン戦に参加するとのこと。また併せて平良拳太郎投手、柴田竜拓選手、度会隆輝選手の合流と、竹田祐投手が19日のファーム公式戦に参加することも報