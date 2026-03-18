◇プロボクシング日本ライト級王座決定戦10回戦齋藤眞之助（石川ジム立川）《○判定●》齊藤陽二（角海老宝石）（2026年3月18日東京・後楽園ホール）日本ライト級2位の齋藤眞之助（30＝石川ジム立川）が同級1位の齊藤陽二（30＝角海老宝石）に3―0判定勝ちし、タイトル初挑戦で日本同級王座を獲得した。初回からプレッシャーをかけ続け左右のフックを強振する齊藤陽に対し、齋藤眞は構えをスイッチさせながら対応。相手