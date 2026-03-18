元宝塚歌劇団の望海風斗さん（42）が17日、都内で行われた『令和7年度（第76回）芸術選奨』贈呈式に出席。受賞した心境と今後の活動への意気込みを語りました。これまで“数々の話題作に主演し、舞台のトップ女優の地位を確立しつつある”と認められた望海さん。文化庁が選出し、芸術分野で優れた業績をあげた人物に贈られる『芸術選奨』で、舞台『マスタークラス』や『エリザベート』での優れた演技力と卓越した歌唱力が評価され