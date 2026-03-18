◇明治安田J1百年構想リーグ第7節岡山2―1C大阪（2026年3月18日ヨドコウ桜スタジアム）ファジアーノ岡山がセレッソ大阪に逆転勝ちした。前半19分に先制されたが、45分にMF山根永遠（27）のクロスをFWウェリック・ポポ（24）が頭で合わせて同点に。後半24分には左サイドから山根が上げたクロスボールがそのままゴールに吸い込まれて逆転。勝ち点を11に伸ばした。木山隆之監督（54）は「前節の清水戦がふがいなかったので