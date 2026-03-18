大輔さんは順調にキャリアップしていく妻に対して、嫉妬にも似た気持ちになったこともあるそうですが…。理恵さんが打ち込んできた仕事をあっさり辞めて、家庭に入るとは思ってもいませんでした。大輔さんの希望どおりの結婚後の未来だったはず。それなのにどこか家のなかに窮屈さを感じてしまい…。＞＞【まんが】犯人は誰でしょう？