高市総理は18日、トランプ大統領との首脳会談に臨むため羽田空港を出発しました。会談に先立ち高市総理は「我が国の立場、考えも踏まえて、しっかりと議論したい」と訴えました。【写真を見る】【速報】高市総理「日本の国益最大化」日米首脳会談で中東情勢など議論へ羽田空港を出発高市総理「（中東情勢めぐり）我が国の立場、考えも踏まえて、しっかりと議論したいと思っております。やっぱり、日本の国益はしっかりと最大化す