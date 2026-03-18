「ももいろクローバーZ」の高城れに（32）が18日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」(水曜後9・00）に出演。女優・黒柳徹子（92）と同じ手相を持つことを明かした。「ロングスリーパーVSショートスリーパー!睡眠お悩み解決SP」にショートスリーパーとして登場。「休みの日は2時間」しか寝ないことを打ち明けた。その理由について「自分の時間を大事にしたい」とし、「みんなが寝てる時間にこの世界を満喫してるんだぞ