【ニューヨーク共同】18日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比26銭円安ドル高の1ドル＝159円20〜30銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1520〜30ドル、183円54〜64銭。中東情勢の悪化が警戒される中、基軸通貨で信用力が高く相対的に安全な資産とされるドルが買われる展開となった。