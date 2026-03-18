イラン情勢の悪化による原油価格の高騰で、全国のレギュラーガソリン平均価格が史上最高値を更新した。値上がりが続けば物流コストが上昇し、幅広い製品やサービスの価格に影響する恐れもある。政府は国民生活や企業活動への影響を抑えるため、補助金を復活させて価格の抑制を図る。（長沼美帆、水野友晴）東京都足立区のガソリンスタンド「田中商事西綾瀬給油所」では１８日、レギュラーガソリンを１リットルあたり２２０円