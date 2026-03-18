3月25日（水）「上田と女が吠える夜」“東京・名古屋・大阪”最も魅力的な都市はどこだ！？「東名阪の女が大激論SP」 政治・経済・文化の中心地である「東京」副首都構想で虎視眈々と下克上を狙う人情と笑いの街「大阪」大都市の利便性と暮らしやすさのバランスがとれた街「名古屋」日本三大都市である「東京」「名古屋」「大阪」果たして一番魅力的で住みやすい都市はどこなのか！？「東名阪の女が大激論SP」◆大阪・道枝