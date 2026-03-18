勝点３をもたらす千金弾だ。FC東京は３月18日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド（EAST）第７節で、ジェフユナイテッド千葉と対戦し、２−１で競り勝った。31分にアレクサンダー・ショルツのPKで先制。78分に同点とされたが、その２分後、勝負を決めるゴールが生まれる。スコアラーは佐藤龍之介。野澤零温が右サイドからグラウンダーのクロスを入れる。これに走り込んだ佐藤が強烈なダイレクトシュートを叩き込んだ。&