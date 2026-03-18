【その他の画像・動画等を元記事で観る】 JUJUが、3月18日にリリースした洋楽カバーアルバム『昭和洋楽 純喫茶JUJU「時間旅行」』。本作に関する、JUJU自身によるセルフライナーノーツがアルバム特設サイトにて公開となり、さらには本作のプロデュースを手掛けた松任谷正隆からコメントも到着した。 ■「神を恐れずに言えば、どれもオリジナルより好きです」（松任谷正隆） 本作は、JUJUの大人気