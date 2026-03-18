18日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1060円安の5万3850円と急落。日経平均株価の現物終値5万5239.4円に対しては1389.4円安。出来高は6094枚となっている。 TOPIX先物期近は3628ポイントと前日比58.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は89.41ポイント安で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 5385