TBSラジオ『佐倉綾音論理×ロンリー』（毎週水曜後10：00）が、11日に放送。パーソナリティーを務める佐倉綾音が、花粉症に伴う声帯炎によるのどの不調で、大事を取って休演したことを受け、代役の石山蓮華が登場した。【写真】お大事に…佐倉綾音が冠ラジオの休演を発表TBSラジオ『こねくと』のパーソナリティーとしても知られる石山だが、『佐倉論理』にも度々登場。この日の放送では「『こねくと』が終わった後に、『佐