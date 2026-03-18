5人組ロックバンド「Sadie」が、実に11年4カ月ぶりとなる待望の新曲「悪の花」を9月にリリースする。18日、Zepp Shinjukuで開催された結成21周年記念公演「BLACK FUNERAL」の終演後、発表。新たな航海から、一瞬たりとも目が離せない。（ヴィジュアル系特集取材班）終演直後、渇望していた"新世界"が幕を開けた。2015年の活動休止から8年半の時を経て再始動し、セルフカバー三部作で地力を証明してきた5人が、いよいよ未知の領