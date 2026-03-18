ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」第１０回「信長上洛」が１５日に放送された。足利義昭（尾上右近）に従行して織田信長（小栗旬）が上洛。しかし義昭と信長の間には早くも不穏な空気が漂っており…終盤には今後、織田と対峙する武将が次々に映し出された。武田信玄（高嶋政伸）と上杉謙信（工藤潤矢）をはじめ、朝倉義景（鶴見辰吾）、荒木村重（トータス松本）、松永久秀（竹中直人）ら信長と激しく交戦する武将が並んだ。こ