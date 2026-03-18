Ｊ１鹿島のＦＷ鈴木優磨（２９）が１８日、明治安田Ｊ１百年構想リーグ第７節の町田戦（ＭＵＦＧ国立）で先制となる今季４ゴール目を挙げた。この日は４―４―２の左サイドハーフでの出場となった中、序盤の前半５分だった。右サイドのＭＦ松村優太のグラウンダークロスをファーで走り込んだ鈴木が右足で押し込んだ。その後は、ＭＦ三竿健斗、ＦＷチャブリッチにもゴールが生まれた。これでチームは６連勝となった。鈴木は「