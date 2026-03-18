高市早苗首相は１８日に行われた参院予算委員会で、日本維新の会・吉村洋文代表と会談（１７日）した際、衆院議員定数を４５議席削減する方針で合意したと明かした。会談の中で高市首相と吉村氏は、連立合意に盛り込まれた衆院議員の定数削減法案を提出して、特別国会で成立を目指すことで一致した。自民党、維新の連立合意には「１割を目標に衆院議員定数を削減する」と明記され、詳細な制度設計は両党の協議体で検討すると