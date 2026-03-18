Photo: 田中宏和 この記事は2025年7月10日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。現代人が日々行うルーティンのひとつ、スマホやラップトップ、タブレットなどデジタルデバイスの充電。端子が破損しないよう狙いを定め、充電ケーブルをカチッと奥まで押し込む動作、地味にストレスを感じているのは私