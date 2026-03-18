女性アイドルグループ「ロージークロニクル」が１８日、都内で「３ｒｄシングル『Ｍｉｓｅｒｙ〜愛の天秤〜／なんとかなるでしょ』発売記念イベント」を開催した。翌１９日にデビュー１周年を迎えるロージークロニクル。ステージにメンバーが登場すると、集まったファンからは大きな歓声が上がった。ライブでは、新発売の「Ｍｉｓｅｒｙ〜愛の天秤〜」、「なんとかなるでしょ」など計７曲を歌唱。新曲に加えダンスとトークで