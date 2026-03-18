巨人の阿部慎之助監督（４６）は１８日、８―０で２連勝を飾ったヤクルトとのオープン戦（東京ドーム）を総括した。まずはベテラン勢が意地を見せた。この日、プロ１３年目の田中将が先発し、５回６５球を投げて１安打無失点の内容でマウンドを降りた。攻撃では「６番・三塁」で先発出場したチーム最年長の坂本が、０―０の４回に右前へ先制適時打を放ち、チームを盛り上げた。阿部監督は背番号６を「本当にいい準備をして