重ね着せずともおしゃれな着こなしを楽しめるアイテムがあれば、ぜひとも春コーデで頼りたいところ。そこで今回は、ぐっと垢抜けた印象が狙える「ワンツーコーデ」を【GU（ジーユー）】のスタッフさんに学びます。シンプルでもおしゃれに見える絶妙なバランスは、重ね着が苦手な40・50代も参考になりそうだから、ぜひチェックして。 バレルパンツでメリハリのあるコーデに ゆるっとし