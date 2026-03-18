春の味覚である苺が使われたスイーツを味わいたい時は、【シャトレーゼ】がおすすめかも。ご褒美感のある贅沢なケーキが、期間限定で登場しています。可愛いビジュアルも相まって、手土産にも選びたくなるかも。魅惑の「苺スイーツ」と共に、気分の上がるティータイムを満喫しませんか？ カラフルで華やかな春のケーキ インスタグラマー@mame48goさんが「見た瞬間に心躍る春の