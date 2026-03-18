ローカル環境でオープンソースのAIモデルを訓練、実行、および出力するための統合されたウェブUI「Unsloth Studio」は複雑なプログラミングコードを記述することなく直感的に操作でき、ベータ版として公開されています。ユーザーは100％オフラインの環境でAIモデルを自身のコンピュータ上で動かすことができ、データのプライバシーと制御を維持することが可能です。unslothai/unsloth-studio: Unsloth Studiohttps://github.com/un