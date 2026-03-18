◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）１週前追い切り＝３月１８日、栗東トレセン鞍上も納得だ。ナムラクレア（牝７歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父ミッキーアイル）は、浜中俊騎手を背に、栗東・坂路で半妹のナムラクララを２馬身半追走。真後ろで我慢を利かせてスッと並びかけると、楽な手応えで真っすぐと加速して５１秒７―１１秒７で半馬身先着した。先週、後肢に緩さを感じていたという