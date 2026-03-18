スパイダーマンシリーズ待望の最新作『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』が2026年7月31日（金）日米同時公開決定！全世界初の予告編とあわせて紹介します。 MARVEL映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』 公開日：2026年7月31日（金）日米同時公開配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント 2002年に初めて映画『スパイダーマン』がスクリーンに登場して以来、劇場版実写映画として累