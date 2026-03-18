◆オープン戦日本ハム３―２ＤｅＮＡ（１８日・エスコン）日本ハムの郡司裕也捕手（２８）が、選手会長の清宮幸の早期復帰を願った。自身はこの日、オープン戦で本塁打を放つなど、順調に開幕へ向かっている。本塁打を打った後には北山が考案し、ＷＢＣに出場した侍ジャパンで話題となった「お茶立てポーズ」を披露。「ほんと北山らしい、スポンサーにも配慮したいい案出したなと。このままだと闇に葬られそうなんで、いい