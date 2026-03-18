東京の桜の開花発表が気になるところですが、今、話題になっているのが“ネクスト桜”と呼ばれる新たな桜です。ひと足早く、満開を迎えているようです。きょう午後2時すぎ、東京・靖国神社には多くの人だかりが。ソメイヨシノが開花しているか、気象庁の職員が標本木を確認に来ていました。気象庁の職員「現在、2輪観測ということで、きょうの開花ということにはなりません。またあす、観測に参りたいと思います」きょうは、開花が