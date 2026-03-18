シンガー・ソングライターのこっちのけんとさん（29）が18日、自身のSNSを更新し、子供が生まれたことを報告しました。こっちのけんとさんは「僕たち夫婦に新しい命が誕生いたしました。感謝の気持ちでいっぱいです」と、子供が生まれたことを報告。続けて「寝かしつけが楽しいです。催眠術かけてるみたいです。赤ちゃんおもしろすぎです。家族共々色んなことを目指して参ります。温かいお見守りをいただけますと幸いです。今後と