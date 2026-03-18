オランダ、エールディビジのAZでプレイするキース・スミット。20歳と若い選手だが、すでに所属クラブでは主力として活躍しており、多くのビッグクラブが彼の動向を注視している。AZは［4-2-3-1］を基本布陣としており、スミットのポジションはダブルボランチ。今季の公式戦では38試合で4ゴール6アシストと数字も残している。そんなスミットだが『SUPERGAANDE』に出演した際に、今後のキャリアプランについて言及している。「理想を