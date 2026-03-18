3月18日、明治安田J1百年構想リーグEAST第7節のFC町田ゼルビア対鹿島アントラーズの試合がMUFGスタジアム（国立競技場）で行われた。開始4分、試合がいきなり動く。柴崎がレオ・セアラへパスを通すと、右サイドを上がってきた松村へパス。少し持ち運びクロスを上げると、ファーサイドで鈴木が合わせゴール。序盤からボールを握った鹿島が先制に成功する。7分町田にチャンス。ナ・サンホが右サイドへボールを展開すると、中村がダイ