◆オープン戦巨人８―０ヤクルト（１８日・東京ドーム）巨人の新外国人ボビー・ダルベック内野手が来日初の猛打賞となる３打数３安打。逆方向の右翼席への２号ソロ本塁打も放った。強引に引っ張りにいかず逆方向への意識が見える打撃に、阿部監督は「いろんなことを試したりしてるのが分かりますし、シーズンに向けて今は準備段階だと思うので」とコメント。この日は４番・ＤＨで出場した。４番候補の一人に挙がるダルベッ