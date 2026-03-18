今、コスパだけでなくタイパもいいということで“味付け肉”の売り場が拡大しています。その様子を取材しました。■「味付け肉」売り場拡大したスーパーも先が見えないほどの大行列。その数、約3000人。18日、千葉県にオープンした大型ショッピングセンター「イオンスタイル津田沼 South」。目玉のひとつが、“ドカ盛り”や“簡単調理”など6つの売り場がある肉の専門店「ミートパーク」。売り場を2倍に拡大するほど、店“オススメ