オリックスは小木田敦也投手（27）が18日に群馬県内の病院で右肘骨棘切除術を受けたことを発表した。今後は数日間の入院の後、早期の競技復帰に向けリハビリを行っていく。同投手は25年4月に右肘のトミー・ジョン手術を受けてリハビリ中。プロ4年目の昨季は登板がなく、オフに育成選手として契約した。12月に同箇所の骨片を除去したが、春季キャンプはリハビリ組の舞洲で調整していた。