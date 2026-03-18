◆プロボクシング▽日本ライト級（６１・２キロ以下）王座決定戦１０回戦 ●同級１位・齊藤陽二（判定）同級２位・齋藤眞之助〇（３月１８日、後楽園）日本ライト級王座決定戦で、同級２位・齋藤眞之助（３０）＝石川ジム立川＝が同級１位・齊藤陽二（３０）＝角海老宝石＝を３―０の判定で下し、新王者に輝いた。石川ジム立川からは、同王座２２度防衛を果たしたリック吉村（当時・石川ジム）以来、２６年ぶりの日本王者誕生