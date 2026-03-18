漫画家の槇村さとるさん（69）が17日、都内で行われた『令和7年度（第76回）芸術選奨』贈呈式 及び 祝賀会に出席。祝賀会のスピーチで漫画家を志した切実な背景を語りました。文化庁が選出し、芸術分野で優れた業績をあげた人物に贈られる『芸術選奨』。画業52周年で今なお少女漫画の第一線で活躍し、流行や価値観がめまぐるしく変わる中、時代に沿った等身大の女性を描き続けてきた漫画家の槇村さんは文部科学大臣賞・メディア芸