東京シティ競馬（TCK）は、3月23日から27日までの開催を、ナイター競馬「トゥインクルレース」として実施する。今年は1986年のスタートから40周年の節目を迎える開催となる。 開催のメインは、3月25日に行われる3歳ダート三冠初戦「羽田盃」への優先出走権をかけた前哨戦・京浜盃（Jpn2）。大井では唯一の1700m戦で、これまで多くの羽田盃馬を輩出してきた伝統の一戦だ。南関東勢に加えJRA勢も参戦予定で、ダート路線の主役候