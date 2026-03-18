【モデルプレス＝2026/03/18】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」に出演していた久保田海羽（みなつ）が3月17日、自身のInstagramを更新。髪色を変えイメージチェンジしたことを報告した。【写真】「今日好き」美女「スタイルも髪色も神」ウエストのぞくコーデで新ヘア披露◆みなつ、イメチェン髪色披露みなつは「春だから髪色明るくしてみた」とコメント。黒に近い暗めの色から明るくしたヘアをサイド