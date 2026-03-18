【モデルプレス＝2026/03/18】タレントの川崎希が3月17日、自身のInstagramを更新。家族でのハリーポッター巡りの様子を公開した。【写真】38歳3児のママタレ「世界観に溶け込んでる」“ハリポタ”ローブ姿の家族ショット◆川崎希、家族で「ハリポタ巡り」「Harry Potterに激ハマり中な2人」と長男と長女が「ハリー・ポッター」にハマっていることを明かした川崎は、「ハリーポッタースタジオツアー（としまえん） ハリーポッター