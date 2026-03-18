山形県大江町で18日午前に発生した火事は、少なくとも住宅3棟が全焼していて、資材置き場でガスバーナーでの作業中に火が燃え広がったことが分かりました。この火事は、18日午前11時前、大江町左沢の会社「ライフライン」の資材置き場から火が出て、周辺の建物に燃え広がりおよそ4時間後に消し止められたものです。警察によりますと、この火事で住宅3棟が全焼し、そのほかの建物にも延焼したとみられています。また、