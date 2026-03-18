2016年リオデジャネイロ五輪の女子5000メートルに日本代表として出場した上原美幸さん（30）が第1子を出産したことを18日、自身のインスタグラムで発表した。上原さんは「3/17am3:563023g50cm元気な男の子を出産しました」と第1子を出産したことを報告した。「名前は朔(さく)です」と明かして「これからよろしくお願いします」と伝えた。上原さんは24年10月6日に自身のインスタグラムで婚約したことを報告し、同年12