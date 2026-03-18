アーティストのこっちのけんとさんが、自身のインスタグラムを更新。第一子誕生を報告しました。 【写真を見る】【 こっちのけんと 】第一子誕生を報告「感謝の気持ちでいっぱいです。寝かしつけが楽しいです。催眠術かけてるみたいです。赤ちゃんおもしろすぎです。」こっちのけんとさんは「僕たち夫婦に新しい命が誕生いたしました。」と、報告。続けて「感謝の気持ちでいっぱいです。寝かしつけが楽しいです。催眠術か